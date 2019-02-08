Москва, 8 февраля, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Четыре раза российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ, сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Американский самолёт-разведчик

За этот период 24 иностранных летательных аппарата приближались к российским границам. Нарушения воздушного пространства России допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю к границам России приближались 23 иностранных летальных аппарата.

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