Ереван, 8 февраля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. 6 февраля правительство Армении одобрило проект Программы правительства, который в ближайшие несколько дней будет представлен в парламент Армении.

primeminister.am Правительство Армении

Оппозиционная парламентская фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») представленную правительством программу считает «абстрактной».

Секретарь фракции Геворк Горгисян сказал, что подробную критику они представят в зале Национального собрания, однако основная проблема, по его мнению, состоит в том, что в программе очень мало ответов на вопросы «почему?» и «как?», а также поставленных сроков и измеримых показателей.

«Трудно [охарактеризовать] одним словом, но, наверное, так: абстрактная», — отметил Горгисян, говоря о программе правительства.

«Я просто искал цифры, смотрел, какие планки и сроки поставлены. Во всей 69-страничной программе оказалось всего 12 подобных цифр. Конечно, этого мало, потому что, смотрите, программа должна быть примерно дорожной картой того, куда мы идем, для чего и как», — подчеркнул он.

Представляющий фракцию «Мой шаг» председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян не согласен с этой критикой. Он отметил, что программа правительства нацелена на будущее.

«Хорошая программа, то есть программа, нацеленная на будущее. Крайне важно, чтобы программа была нацелена на будущее, и наша роль также состоит в том, чтобы мы могли помочь правительству, осуществить соответствующий контроль, чтобы эта программа была воплощена в жизнь», — подчеркнул Варданян.

Министр финансов Атом Джанджугазян также считает, что наличие или отсутствие цифр не может говорить о достоинствах или недостатках программы.

«Честно говоря, дача программе такой оценки не в связи с отсутствием цифр вообще, а в связи с отсутствием той или иной цифры по чьему-либо вкусу, как минимум требует дополнительного обоснования. Говорить в этом случае об уклонении от ответственности — могу с уверенностью сказать — неуместно, потому что вы видите не только то, что включено в программу, но также действия, которые осуществляются, и говорить, что это является проявлением безответственности или низкой степени ответственности, думаю, не столь оправданно», — сказал Джанджугазян.

Фракция «Процветающая Армения» пока свое мнение не высказывает. Депутат фракции Наира Зограбян сказала, что программу не читала и во фракции ее пока не обсуждали.

«Программа правительства во фракции «Процветающая Армения» еще не обсуждалась, поэтому я ничего не могу сказать о ней», — отметила Зограбяна.

Как пишет газета «Жаманак» («Время»), программа которая будет представлена в парламент и будет принята, станет предметом для насмешек, потому что то, что представлено в качестве программы не что иное, как набор добрых пожеланий.

«В 70 страничном документе вы найдете три-четыре показателя в цифрах. В программе правительства отсутствуют цифры, вместо этого преобладают лирические отступления, громкие фразы, слова «нужно», «необходимо». Вся программа правительства не имеет ничего общего со стратегией и концепцией, которые ожидались от правительства. Это просто набор обещаний предпринять какие-то шаги в разных сферах, без конкретных целей и измеримых показателей», — пишет издание.