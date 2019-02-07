Москва, 8 февраля, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, смеющий оскорблять Россию и сравнивать русских с фашистами, должен получить симметричный ответ от Москвы. Об этом 7 февраля заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

«Когда Путин был в первый раз у Макрона и тот в его присутствии сказал, что RT — пропагандисты, Путин промолчал зря. Теперь этот негодяй Макрон в одной фразе совмещает русских и фашистов. А в ноябре он Анри-Филиппа Петена хвалил, главу коллаборационистского режима во Франции, который сопротивлялся немцам один месяц, и мы тоже промолчали!» — заявил Платошкин.

В связи с этим политолог напомнил о том, как осенью 1986 года канцлер ФРГ Гельмут Коль сравнил Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва с Геббельсом, за что впоследствии вынужден был извиняться.

«В 1986 году (тогда канцлер Германии) Гельмут Коль походя сравнил Горбачёва с Геббельсом, потому что Горбачёв тогда в Тольятти сказал, что перегоним немецкий автопром. Коль тогда сказал, что у нас тоже были такие сказочники, как Геббельс. Что после этого? Все контакты с ФРГ были прекращены! Вообще по всем линиям и они извинились, никуда не делись! Вот так надо действовать и сейчас: уважать себя и, главное, память тех, кто освободил всех этих Макронов и позволил им болтать про нас эту гадость», — подчеркнул Платошкин.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон возложил вину за политический кризис и выступления «жёлтых жилетов» во Франции на «прокремлёвские СМИ», которые якобы провоцируют граждан Франции на протестные выступления. По его словам, основная угроза для политической стабильности исходит от «фашистов, ультралевых радикалов и русских», которые действуют через соцсети и, по его мнению, стоят за созданием большинства политических движений в интернете.