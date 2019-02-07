Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закончил день в минусе на волне пессимизма по поводу торговых споров США и Китая, 7 февраля передает агентство Reuters.

Экспорт

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 285,26 пункта (1,12%), до 25 105,04 пункта; индекс S&P 500 упал на 34,55 пункта (1,26%), до 2697,06 пункта; индекс Nasdaq упал на 105,41 пункта (1,43%), до 7269,87 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 февраля президент США Дональд Трамп подтвердил, что не планирует в текущем месяце встречаться с главой КНР Си Цзиньпинем. При этом уже 1 марта произойдет вероятная «разморозка» новых американских пошлин на китайские товары.

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