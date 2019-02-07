Каракас, 7 февраля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Задержанный за участие в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро экс-полковник венесуэльской армии Освальдо Гарсия Паломо, рассказал о планах государственного переворота, заявил 7 февраля на пресс-конференции министр связи и информации Боливарианской республики Венесуэла Хорхе Родригес.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Манифестации в Венесуэле

Пресс-конференция прошла в Каракасе во дворце Мирафлорес.

Согласно показаниям задержанного, мятежники пользуются активной поддержкой США, в которой участвуют и власти Колумбии.

Родригес предъявил журналистам видеозапись допроса Освальдо Гарсии Паломо, на которой он рассказывает о планах до 27 января захватить «комплекс военных учреждений Фуерте Тиуна под Каракасом, авиабазу Ла-Карлота и президентский дворец» и совершить военный переворот.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается попытка оппозиции захватить власть. Их претензии и выдвинутый ими «временный президент» Хуан Гуайдо активно поддержаны США и их сателлитами.