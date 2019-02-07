Вена, 7 февраля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун в письме к МИД Украины выразила «глубокое разочарование» решением Киева запретить российским наблюдателем работать на выборах в составе миссии организации, сообщает 7 февраля пресс-служба ОБСЕ.

Russianname Выборы на Украине

«Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника является беспрецедентным и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в какой это разрешено законом», — говорится в тексте письма.

Сольрун напомнила, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, «представляют не свои страны, а всю ОБСЕ», в связи с чем они берут на себя обязательство «оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс».

Глава БДИПЧ призвала власти в Киеве ещё раз детально рассмотреть вопрос об участии в президентских выборах российских наблюдателей, подчеркнув, что «добросовестное выполнение обязательств имеет важное значение для отношений между государствами».

Напомним, ранее сегодня Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий российским представителям участвовать в наблюдении за выборами президента страны, которые назначены на 31 марта 2019 года.