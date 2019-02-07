Вашингтон, 7 февраля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэйг Фоллер заявил, что уровень миграции из Венесуэлы в соседние страны после того, как в стране обострился политический кризис, приближается к масштабам миграции из Сирийской Арабской Республике.

Freedom House Мигранты

«Миграция из Венесуэлы идёт по пути приближения к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на возможностях и ресурсах её соседей», — сказал адмирал Фоллер на слушаниях в сенате Конгресса США.

Он также выразил уверенность, что рост числа венесуэльских граждан, которые хотят покинуть Боливарианскую республику, будет неуклонно расти. Вину за это Йоллер возлагает на «генералов режима Мадуро», которые подозреваются в коррупции и получении незаконных доходов от торговли наркотиками и нефтью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Проамериканская оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы объявила законно избранного президента Боливарианской республики узурпатором. 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и попытался захватить власть.

Однако сделать ему это пока не удалось. Власти США тем не менее сразу же признали Гуайдо в качестве единственного президента Венесуэлы. Более того, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают вариант интервенции в Венесуэлу, если Гуайдо так и не сможет самостоятельно захватить власть.