Владимир, 7 февраля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. По решению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина новая территориальная схема обращения с отходами исключит ввоз в регион мусора из других субъектов РФ. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз и переработка мусора

Существующая территориальная схема обращения с отходами предусматривает ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Однако эта схема была утверждена прежним губернатором — Светланой Орловой. Решение «мусорной» проблемы и запрет на ввоз отходов из других регионов был одним из пунктов предвыборной программы, с которой Владимир Сипягин стал губернатором.

Территориальную схему сейчас корректируют с формированием нового перечня объектов обработки, утилизации и захоронения отходов, оптимизацией перевозки отходов до объектов их захоронения. Данные о фактических объёмах транспортирования отходов и площадках накопления ТБО, схемы их размещения, реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляющих отходы на объекты их размещения уточняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ООО «Хартия» заявило о планах построить в Александровском районе Владимирской области экотехнопарк по переработке отходов мощностью до миллиона тонн в год, чтобы обрабатывать на нём мусор — в том числе из Ярославской и Московской областей. В областной администрации заявили, что не знают ничего о намерениях инвестора.