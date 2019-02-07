Москва, 7 февраля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. США на протяжении нескольких лет нарушали требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространённом 7 февраля заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Минобороны России Игорь Конашенков

Сообщается, что в российском оборонном ведомстве ознакомились с содержанием ноты Госдепартамента США о приостановке американской стороной своего участия в договоре и начале процедуры выхода из него.

При этом подчёркивается, что Минобороны «категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией обязательств по договору».

«Несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по ДРСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию», — говорится в заявлении.

Одновременно с этим указывается, что сами Соединённые Штаты «уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований ДРСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещённых этим соглашением».

Напомним, ранее Госдепартамент США официально уведомил российскую сторону о приостановке Вашингтоном со 2 февраля своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале процедуры расторжения соглашения. Через шесть месяцев США намерены полностью выйти из договора, если Россия не «вернётся к его соблюдению».

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