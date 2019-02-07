Владимир, 7 февраля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Субвенции городу Владимиру на содержание муниципальных дошкольных учреждений выдаются в соответствии с действующим законодательством. Так прокомментировала пресс-служба администрации Владимирской области новость о том, что мэрия областного центра через суд хочет возложить на региональный бюджет выплату зарплат учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу детских садов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Региональный департамент заявил, что выплачивает субвенции на обеспечение госгарантий на получение общедоступного дошкольного образования. В областном бюджете на 2019 год эти субвенции предусмотрены.