Вашингтон, 7 февраля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Международный валютный фонд считает преждевременным обсуждать возможность предоставления помои Венесуэле. Об этом 7 февраля заявил журналистам представитель МВФ Джерри Райс.

Rodrigo Suarez Протесты в Венесуэле

По его словам, фонд уже 15 лет не ведёт с Каракасом ежегодных консультаций, которые традиционно проводятся со странами-членами, и уже многие годы не получал официальных данных от Центрального банка Венесуэлы.

Представитель МВФ также заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах фонда с самопровозглашённым президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

МВФ внимательно следит за ситуацией, а в вопросе признания легитимными представителей тех или иных политических сил в Венесуэле будет консультироваться со странами-членами и руководствоваться позицией международного сообщества, добавил Джерри Райс.

Сообщается, что в 2019 году в Венесуэле, по оценке МВФ, продолжится гиперинфляция и падение ВВП, а также сохранится отток населения из страны. Фонд прогнозирует, что в целом спад экономики Венесуэлы по сравнению с 2013 годом достигнет 50%.