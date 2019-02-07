Владимир, 7 февраля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Мэрия города Владимира подала в суд на администрацию региона, чтобы обязать областные власти взять на себя оплату труда младших воспитателей в детских садах, сообщил портал «Зебра.ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Ежегодно городская администрация тратит на эти цели примерно 430 миллионов рублей. Если мэрия добьётся того, что город будет получать эти деньги в виде субсидий из региональной казны, высвободившиеся средства планируют потратить на ремонт детсадов.

«Наиболее острые проблемы — в детских садах №81 (в центре города), №68 (проспект Ленина) и №26 (на Парижской Коммуны) и школах №47 (Оргтруд) и №24 (на Лакина). Проблемы не только с текущими кровлями. Только в детских садах порядка 2,5 тысячи окон, которые требуют замены, детсады и школы требуют ремонта входных групп и лестниц, фасады требуют ремонта, которые имеют неприглядный вид. Хотелось бы, чтобы эту финансовую поддержку мы получили и смогли в большем объеме выполнять ремонт и более качественно», — заявила замначальника управления образования мэрии Владимира Ирина Пенькова.

При этом в мэрии настаивают, что выплата зарплаты учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу детских садов законодательством возложена на региональные администрации. Но переговоры с областными властями результатов не дали.