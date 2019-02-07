Брюссель, 7 февраля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск не стал комментировать свои высказывания о «специальном месте в аду» для авторов Brexit в ходе переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй, 7 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Содержание переговоров Туска и Мэй в Брюсселе также осталось за кадром. На своей странице в Twitter Туск сообщил только, что в переговорах по Brexit «до сих пор нет прорыва».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Туск заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что надеется увидеть «специальное место в аду» для инициаторов выхода Великобритании из Евросоюза.

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