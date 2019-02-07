Вашингтон, 7 февраля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Миграция из Венесуэлы скоро достигнет масштабов потока беженцев из Сирии, заявил 7 февраля начальник Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Миграция из Венесуэлы приближается к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на соседних странах», — заявил Фоллер.

При этом американский генерал обвинил своих венесуэльских коллег, сохраняющих верность законной власти, в коррупции и незаконной торговле наркотиками и нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, США активно поддерживают попытку захвата власти в Венесуэле сторонниками самопровозглашенного «временного президента» страны Хуана Гуайдо.

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