Брюссель, 7 февраля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласен на пересмотр соглашения по Brexit, утвержденного странами ЕС, но отвергнутого парламентом Великобритании, 7 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Президент Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен пересматривать Соглашение о выходе», — заявил представитель главы Еврокомиссии по итогам переговоров между Юнкером и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе.

Тем не менее представитель Юнкера отметил, что переговоры между Мэй и Юнкером были «конструктивными», хотя и «жесткими».

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