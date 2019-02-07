Москва, 7 февраля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с главным исполнительным директором транснациональной нефтедобывающей компании BP (в прошлом British Petroleum) Робертом Дадли. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Робертом Дадли

На встрече обсуждались перспективы дальнейшей работы BP на российском рынке. Путин отметил, что BP вложила в российскую экономику $17 млрд, владеет 19% акций «Роснефти» и является «надежным стратегическим партнером России».

«Путин отметил, что в России компании всегда помогали с реализацией ее проектов и будут помогать и далее», — рассказал Песков.

Также российский лидер предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы с «Роснефтью», так и по другим проектам.

Другие детали переговоров Песков не сообщил.