Берлин, 7 февраля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности и он совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках этой конференции. Об этом сегодня, 7 февраля, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто есть кто

Официально французские власти ссылаются на «трудности с расписанием» главы Пятой Республики, однако эксперты говорят о явном охлаждении германо-французских отношений.

Стоит отметить, что доверенное лицо Макрона Хенрих Эндерляйн заявил, что отказ президента Франции от участия в Мюнхенской конференции по безопасности является «символическим сигналом».

Конечно, у Макрона слишком много проблем дома, так как во Франции до сих пор не утихает протестное движение «желтых жилетов», однако уже слишком много признаков «затяжного отчуждения» между лидерами Франции и Германии, отмечает Эндерляйн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что Франция намерена активно противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2», основную выгоду от которого получит Германия.