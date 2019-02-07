Москва, 7 февраля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Пожилой возраст потерпевшего может стать отягчающим вину преступника обстоятельством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») инициирует дискуссию о возрасте пострадавшего как отягощающем вину «коэффициенте»

Иван Куликов. Старик (фрагмент). 1898

"Возможно, имеет смысл провести парламентские слушания на тему «Безопасная старость», рассмотреть внесение поправок, благодаря которым пожилой возраст пострадавшего станет отягчающим обстоятельством, и так далее. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы пожилой возраст перестал быть фактором повышенного риска», — отметил Толстой.

Парламентарий привел данные МВД, согласно которым количество пожилых людей, ставших жертвами преступлений разного рода, за последние 10 лет увеличилось в два с лишним раза, каждый четвертый из них — в возрасте старше 71 года.

«Дальше — страшнее: 39% преступлений — угроза убийством, 28% — побои, 10% — причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, 5% — убиты! Это жуткие цифры!» — возмущен он.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе. На пять лет повысился возраст выхода на пенсию.

Сейчас к отягощающим вину обстоятельствам относится состояние опьянения, предварительный сговор, совершение преступления группой лиц.