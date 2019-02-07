Днепропетровск, Украина, 7 февраля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Мэр украинского города Днепропетровска (Днепр) Борис Филатов выступает против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он написал 7 февраля на своей странице в Facebook.

ВАДИМ ЧУПРИНА Борис Филатов

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал мэр.

Вместе с тем Филатов добавил, что он «абсолютно спокоен» на этот счёт. «Всё равно у них ничего не выйдет. Вот увидите», — отметил он.

Напомним, в Верховную раду ранее было внесено на рассмотрение сразу два законопроекта о переименовании Днепропетровской области в рамках процесса декоммунизации. Президентский законопроект предусматривает переименование области в Днепровскую, а депутатский — в Сичеславскую.

В свою очередь кандидат в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул призвал вынести вопрос о переименовании региона на местный референдум.