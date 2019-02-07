Киев, 7 февраля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Украинцы активно обсуждают в соцсети «Фейсбук» принятие Верховой радой проекта постановления №9310−1 о направлении в конституционный суд Украины законопроекта по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.

Вадим Чуприна Борис Филатов в Раде

В частности, мэр Днепропетровска Борис Филатов выступил категорически против переименования области «искусственно выдуманным словом».

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. И да, я абсолютно спокоен. Всё равно у них ничего не выйдет. Вот увидите», — отметил Филатов.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович поддержал переименование области в Сичеславскую. Он сообщил, что на Украине также могут заменить название «область» на «край».

"Сичеславская — да… Есть разные варианты: «край», «земля» и мой нелюбимый «регион», — пишет Вятрович.

Кроме того, житель Днепропертровска (Днепра) Дмитрий Самойленко поддержал переименование области в Сичеславскую.

«Подальше от советщины. Будет Сичеславская», — написал Самойленко под постом Филатова.

«Категорически против переименования нашей области в Сичеславскую! Категорически и агрессивно! И я неспокойна! Просто бесит!» — пишет пользователь Фейсбука Ирина Маржук.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Проект постановления №9310−1 о включении в повестку дня и направлении законопроекта в Конституционный суд Украины поддержали 240 народных депутатов. Автором законопроекта является внефракционный депутат Андрей Денисенко. Альтернативный законопроект №9310, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, нардепы его не поддержали. Напомним, 19 мая 2016 года Верховная рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. Переименования происходят в рамках декоммунизации, которая началась на Украине в 2015 году.