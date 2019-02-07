Саранск, 7 февраля, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В Мордовии реализуется проект «Сердце лидера», в рамках которого группа волонтеров оказывает помощь Мордовскому заповеднику, проводит именно те мероприятия, которые необходимы в данный момент и являются важными, но на которые часто не хватает людей. Автором проекта является полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры России» Иван Николашин.

Пресс-служба Мордовского заповедника Группа волонтеров

«Я работаю в группе ГАЗ, наша компания, в том числе, разрабатывает перспективное направление электробусов — это транспорт с выбросами равными нулю. В своей сфере мне тоже хотелось реализовать проект, связанный с экологией», — рассказал автор проекта ИА REGNUM. В качестве экологического проекта выбор был остановлен на оказании помощи мордовскому заповеднику.

Волонтеров для участия в проекте Иван Николашин привлекал из числа своих друзей и знакомых через социальные сети.

«Знакомые и знакомые знакомых, кто захотел — откликнулись и приехали просто так», — уточнил он.

В рамках первой части проекта — научной, группа добровольцев на территории заповедника осуществляла поиск гнезд черного аиста, птицы, занесенной в Красную книгу Мордовии и России. Вторая часть — природоохранная: активисты помогали в работах по благоустройству заповедника — разбирали старые постройки на его территории.

Пресс-служба Мордовского заповедника Добровольцы разбирают ненужные постройки

«Для заповедника это тоже был первый подобный проект. В качестве продолжения у нас идет план по благоустройству новой экологической тропы, возведение специального загона для зубров, чью популяцию планируется восстановить в заповеднике. Сейчас разрабатываем план дальнейших действий вместе с заповедником», — добавил Николашин.

У заповедника время от времени возникает необходимость на короткий срок привлекать дополнительное количество людей, в этом случае как раз можно использовать волонтеров. Есть несложные работы, не требующие особых навыков, но которые требуют участия большого числа свободных рук.

«Например, когда мы проходили цепочкой и смотрели, где есть гнездо черного аиста, — пояснил инициатор проекта. — В заповеднике работают три орнитолога, а нас было, соответственно, еще плюс десять человек. Цепочка была намного шире, и мы прочесывали большой участок леса. Есть сезонные работы, когда необходимо весной расчищать дороги, которые есть в заповеднике. Именно на таких участках есть возможность привлекать небольшие группы волонтеров на ограниченный срок. Мы из-за жесткого графика делали те работы, которые можно выполнять зимой».

В дальнейшем заповедник планирует привлекать волонтеров на строительство загона для зубров, на мероприятия по учету животных, на создание противопожарного разрыва. В данный момент мордовский заповедник рассматривает разные добровольческие проекты, а по ряду направлений начинает работу, в том числе, с Русским географическим обществом при участии волонтеров.

«В России сейчас довольно большое количество волонтеров. Очень ценно, когда люди с активной жизненной позицией находят какие-то точки для применения ресурса добровольцев. С одной стороны — приносится польза заповеднику, с другой стороны — и у волонтеров есть возможность узнать что-то новое. Когда мы ездили, мы рассказали участникам, чем занимается заповедник, что такое особо охраняемые природные территории, чем заповедники отличаются от национальных парков. То есть идет экологическо-просветительская и научно-просветительская работа», — подытожил Иван Николашин.

Пресс-служба Мордовского заповедника Лесной транспорт

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Ранее уже были определены финалисты Конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. На сегодняшний день в финал приглашен 151 участник. Полуфиналы в Северо-Западном и Южном федеральных округах пройдут с 8 по 11 февраля. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала — с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля. Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

В Приволжском федеральном округе приглашение в финал конкурса получили 34 участника из 12 регионов ПФО.