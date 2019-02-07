Алушта, Крым, 7 февраля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В пригороде Алушты асфальтное покрытие на некоторых участках дороги отсутствует вовсе. Об этом 7 февраля на выездном совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Берег Крыма

«Администрации города стоит в первую очередь провести противоаварийные работы на второстепенных дорогах. В посёлках очень много участков, где есть отвесные склоны, что даже «скорая» подняться не может. Где потрескалось покрытие, нужно делать ремонт, но можно отложить, а те зоны, которые превращаются для людей в испытание, должны быть выполнены в первую очередь», — обратился глава РК к местным чиновникам.

Он также сообщил, что на капремонт дороги вдоль черноморского побережья от Судака до Алушты планируется направить более трех миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Симферополе открыли движение автомобилей по новой девятикилометровой объездной дороге, соединяющей трассы на Севастополь и Николаевку. На её строительство потратили более 6,1 млрд рублей.