Степанакерт, 7 февраля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Власти Нагорно-Карабахской Республики отреагировали на заявление экс-министра обороны Карабаха Самвела Бабаяна о том, что в 2017 году тогдашний президент Армении Серж Саргсян собрал карабахскую элиту в зале и говорил о территориальных уступках Азербайджану.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Бабаян, напомним, заявил, что карабахская элита никак не воспротивилась Сержу Саргсяну. Между тем, спикер парламента Карабаха Ашот Гулян на своей странице в Facebook написал, что во время его пребывания на посту спикера парламента не было ни одного случая, когда бы в контексте урегулирования конфликта с властями Карабаха говорили на языке принуждения.

Ашот Гулян подчеркнул, что для него непонятны искажения фактов, которые, по его словам, в эти дни вбрасываются в публичное пространство на фоне предстоящих в 2020 году выборов президента в Карабахе.

Гулян фактически подтвердил, что политические силы Карабаха в июле 2016 года встречались с президентом Армении Сержем Саргсяном, и в качестве участника той встречи председатель парламента Карабаха написал: «А что обсуждалось с экс-президентом Армении и каковы были последствия, я думаю, очевидно: после этого позиция официального Еревана и Степанакерта стала еще более жесткой в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Я неоднократно упоминал и до сих пор продолжаю настаивать: принципы «территория в обмен на мир», «территория в обмен на статус» или «территория в обмен на международные гарантии» неприемлемы».

Самвелу Бабаяну ответил также экс-государственный министр Карабаха Араик Арутюнян.

На своей странице в Facebook Арутюнян подчеркнул, что в годы своего правления президент Серж Саргсян всегда был открыт с карабахскими властями по поводу переговорного процесса, и все вопросы обсуждались в условиях взаимного уважения и диалога.

Подтверждая, что была подобная встреча между карабахской элитой и Сержем Саргсяном, бывший государственный министр Карабаха уточнил, что встреча состоялась не в 2017 году, а в 2016 году — в апреле и в июле, и на ней пришли к общему заявлению, а именно: «в повестке переговоров не может быть какого-либо отступления назад от нынешнего статуса Арцаха [Карабаха — ИА REGNUM ], и безопасность населения Арцаха в окончательном урегулировании конфликта должна быть абсолютно гарантирована».

«Власть, которая сдает земли, не инициирует строительство трассы Варденис-Мартакерт, не укрепляет линию фронта и армию», — заключил Араик Арутюнян.

Пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян также отреагировал на скандальное заявление Самвела Бабаяна.

По словам Давида Бабаяна, он присутствовал на одной из таких встреч, но вопрос уступок там не обсуждался, а говорилось об общем видении урегулирования конфликта, о том, какие предложения есть у Азербайджана, какие предложения есть у армянской стороны.

На вопрос, говорил ли Серж Саргсян об уступках, Давид Бабаян ответил так: «Я ничего не слышал об уступках, потому что понятие «уступки» вообще неправильное, должны быть взаимные, равноценные шаги, то есть, если мы говорим о границах, обе стороны должны говорить о границах и представлять свое видение».

Пресс-секретарь президента Карабаха подчеркнул, что для них нет возврата в прошлое, и они не пойдут на шаги, которые ослабят безопасность Карабаха — есть территории, статус которых не подлежит даже обсуждению и где граница не может быть изменена даже на миллиметр.

«Судьбу наших детей не будут решать другие. Пусть Азербайджан не питает надежд — никто не может ослабить нашу безопасность. Они говорят о возвращении к прошлому. Как мы можем кому-то дать Карвачар [Кельбаджар — ИА REGNUM ], где находятся истоки наших водных ресурсов — реки Арпа и Воротан, кто должен это отдать? Кто сможет обеспечить нам адекватную безопасность? У кого есть такой потенциал, чтобы прийти и как пророк убедить народ, что это нужно отдать? Никто. Народ освобождал это кровью, и народ сам решит свою судьбу».