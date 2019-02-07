Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге 7 февраля 2019 года достигла 49 сантиметров. Это немного меньше, чем во время запомнившихся петербуржцам аномально снежных зим 2009−2010 и 2010−2011 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургская зима

Как сообщает «Петербургский дневник», по данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 7 февраля 2010 года снежный покров достигал 51 сантиметра, а в этот же день в 2011 году — 53 сантиметров.

В зимнем сезоне 2010−2011 годов высота выпавшего в Петербурге снега к марту достигла 73 сантиметров. По мнению специалиста, даже с учетом новых снегопадов, нынешняя зима вряд ли превысит снежный рекорд восьмилетней давности.

По словам Александра Колесова, в ближайшие дни город ждет новый циклон, который вновь принесет осадки. Однако часть из них будет в виде дождя.

По данным Гидрометцентра, 8 февраля в Санкт-Петербурге в начале ночи местами небольшой снег, во второй половине дня небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег. Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем −1…+1 градус. На дорогах гололедица.

9 февраля днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −1…+1 градуса, днем 0…+2 градуса. Сохранится гололедица.