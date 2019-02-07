Калуга, 7 февраля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Калуга — Тула, был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области сегодня, 7 февраля в 11:20 на 29 км автодороги 1Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, во время проверки документов инспекторы ДПС почувствовали запах алкоголя, исходящий от водителя. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель отказался.

Фото Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области Междугородный автобус, которым управлял нетрезвый водитель

На 56-летнего мужчину был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Шестерых пассажиров, которые находились в автобусе, пересадили в другой автобус и они продолжили свой путь.

Напомним, водителю, севшему за руль нетрезвым, грозит лишение права управления транспортным средством на срок 1,5−2 года и денежный штраф. Наказание предусмотрено и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. При повторном нахождении за рулем в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит заключение под стражу на срок до двух лет, а также лишение водительского удостоверения на три года.