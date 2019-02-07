Каракас, 7 февраля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию из США провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики, вслед за законно избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро обратился за посредничеством в урегулировании политического кризиса к папе Римскому Франциску.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Я призываю всех, кто может помочь нам, таких, как папа Римский и остальная часть дипломатии, внести вклад в прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение как можно скорее действительно свободных выборов в Венесуэле», — сказал Гуайдо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

Напомним, ранее сегодня Мадуро заявил, что он направил письмо римскому первосвященнику с просьбой посодействовать «облегчению диалога» в Боливарианской Республике.

В Ватикане пока не дали каких-то конкретных ответов на эти обращения, однако в службе печати Святого престола журналистам заявили, что глава Римской католической церкви оставляет за собой возможность проверить, существуют ли условия для посредничества Ватикана по разрешению политического кризиса в Венесуэле.

Ранее папа Римский, возвращаясь из Объединенных Арабских Эмиратов, заявил, что Ватикан может стать посредником в разрешении политического кризиса в Венесуэле, если об этом попросят обе стороны конфликта.