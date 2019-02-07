Киев, 7 февраля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько призвал парламент «восстановить историческую справедливость и переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую». Соответствующее заявление Крулько сделал 7 февраля в зале парламента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Он напомнил, что во времена Украинской народной республики город Днепр носил название Сичеслав.

«Украинский парламент сделал большое дело в плане декоммунизации. Это дело должно завершиться переименованием двух областей (Кировоградской и Днепропетровской), которые остались с именами палачей украинского народа — Киров и Петровский … Решением апелляционного суда Киева Петровский признан одним из организаторов «голодомора и геноцида украинского народа». Он вместе со Сталиным и всей той сворой были причастны к голодным смертям более 10 млн. украинцев», — сказал Крулько.

По его словам, фракция Блок Петра Порошенко хочет затянуть процесс переименования Днепропетровской области, поскольку требует направить в Конституционный суд одновременно два законопроекта о переименовании.

«Хочу обратиться к фракции БПП и напомнить, как 20 ноября это решение было провалено, потому что президентская фракция не дала голоса за название Сичеслав. Я хочу напомнить, как трудно мы переименовывали Кировоград в город Кропивницкий. Предлагалось назвать Кировоград Елисаветградом — вернуть украинскому городу имя в часть московской царицы. Такие предложения были от наших фракций? Нет. Это были предложения от пропрезидентской фракции… Хотите, чтобы два названия пошли в Конституционный суд? Пусть идут. Но этим еще раз демонстрируется нежелание давать украинским городам восстановление исторической справедливости… Мы выступаем за то, чтобы назвать Днепропетровскую область Сичеславской и тем самым сохранить память об Украинской народной республике», — подытожил Крулько.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)». Ранее спикер Рады Андрей Парубий отметил, что проведение декоммунизации станет одним из основных достижений нынешнего парламента.

«Будет легче, потому что будет уже две альтернативы. И мы в зале уже будем дискутировать. Лично я поддерживаю Сичеславскую область… Этот вопрос не отложен в долгий ящик», — сказал Парубий.