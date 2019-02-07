Калуга, 7 февраля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Шестилетний мальчик погиб в Калуге 7 февраля — ребенок оказался запертым в загоревшемся автомобиле и получил смертельные ожоги. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель СУ СК России по Калужской области Игорь Литвинов.

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По предварительной информации, ребенок вместе с родителями на автомашине приехал на улицу Болотникова. Родители припарковали автомобиль и пошли в поликлинику, оставив ребёнка в запертой машине. В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате которого мальчик получил ожоги. В поликлинике ребенку были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты регионального управления СК России. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причины смерти погибшего мальчика, а также причины возгорания автомобиля», — сказал Игорь Литвинов.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).