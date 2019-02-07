Москва, 7 февраля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В Идлибе может развернуться широкомасштабная военная операция со стороны террористов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

leonardo d'ottavi Руины в Идлибе

«По поступающей информации, в конце января нусровцы обратились к своим союзникам из действующих в Идлибе группировок с призывом начать совместную подготовку к возможному началу широкомасштабной военной операции. Очевидно, что конечная цель террористов — установить контроль над всей Идлибской зоной деэскалации. По поступающим сведениям, они планируют создать единый оперативный штаб с централизованным командованием, в который войдут полевые командиры всех действующих в зоне незаконных вооружённых формирований», — заявила Захарова.

Провинция Идлиб остаётся главным очагом напряжённости и насилия в Сирии, подчеркнула она — в регионе по-прежнему тон задают террористические группировки, не прекращаются вооружённые вылазки боевиков «нусровского» альянса Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против сирийских вооружённых сил.

«В ночь с 4 на 5 февраля террористы провели серию наступательных операций на позиции правительственный войск в района Алеппо. Радикалы также устраивают регулярные провокации на севере провинции Хама. Таким образом, о снижении числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны бандформирований говорить не приходится. Только в течение последней недели российской стороной зафиксировано 35 подобных случаев. При этом экстремисты не только осуществляют обстрелы соседних районов, но и готовят полноценные наступательные операции», — констатировала официальный представитель МИД РФ.