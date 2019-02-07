Москва, 7 февраля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, торги открылись падением рубля, что стало результатом сильного доллара США в мире. Спрос на американскую валюту обусловлен неопределенностью монетарной политики различных стран. Так, на текущей неделе 15 центробанков всего мира принимают решения по ставкам. Среди них и ЦБ РФ (8 февраля), и Банк Англии (в четверг, 7 февраля) и т. д, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Виктор Лукиных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение рубля

«В период массовой неопределенности мировое инвестиционное сообщество традиционно доверяет покупкам доллара США. Несмотря на политический фон, негативные перспективы отношений Америки с основными торговыми партнёрами — экономика США менее подвержена шокам и демонстрирует устойчивость (в сравнении с тем же Китаем, Японией, Еврозоной, Великобританией и т. д.)», — пояснил эксперт.

Отметим, что последние показатели по динамике индекса деловой активности в мире были благоприятными именно в США. Кроме того, по итогам ноября, о чем стало известно на текущей неделе, дефицит сальдо торгового баланса штатов сократился. То есть, несмотря на готовность Минфина стабилизировать положение валютного рынка при необходимости, программу выкупа валюты, которая стартовала с 1 февраля, фокус валютных спекулянтов сконцентрирован вокруг внешнего фона.

«Сегодня вторая половина дня для российского рубля будет спокойной. Основную волатильность стоит ждать завтра, 8 февраля, на решении ЦБ РФ по ставке. Предполагаемый диапазон колебания курса продажи доллара в России составляет 40 копеек: 66−65,60 руб. По евро рост рубля является приоритетным направлением из-за падения стоимости евро в мире. Потому курс продажи евро может снизиться к отметке 74 по итогам торгов 7 февраля», — считает Лукиных.

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