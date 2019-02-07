Москва, 7 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

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Комитет принял решение поддержать концепцию законопроекта, но при этом отметил, что значительный ряд его положений нуждается в конкретизации. В частности, это относится к перечню угроз целостности, устойчивости безопасности.

Участники заседания отметили, что централизованный режим управления национальной маршрутизацией может осуществляться только в случае возникновения реальной угрозы стабильной работе Рунета, то есть при явно определенном внешнем вмешательстве, имеющем цель нарушить работу Сети.

В декабре 2018 года члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России. Он, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

В федеральном бюджете на 2019−2021 годы на запуск и работу Рунета заложено порядка 1,8 млрд рублей (на все три года). При этом 597 млн рублей планируется потратить уже в текущем, 2019 году.