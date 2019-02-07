Вашингтон, 7 февраля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уход американских войск из Сирии не повлияет на позицию Соединенных Штатов, направленную на победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данное заявление главы внешнеполитического ведомства США было сделано 6 февраля в Вашингтоне на встрече с министрами иностранных дел международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Майк Помпео назвал вывод войск США из Сирии «тактическим изменением», которое не является изменением миссии. Госсекретарь США также отметил, что сейчас международная коалиция вступает в эру децентрализованного джихада. В данной ситуации необходимо быть более быстрыми, возрастает роль правоохранительных органов и органов разведки.

Он также призвал страны-члены коалиции увеличить финансовую поддержку на стабилизацию обстановки в Ираке, направить эти средства на восстановление устойчивого снабжения водой, продовольствием, электроэнергией и т.п.

В международную коалицию входит 79 стран. Коалиция под руководством США действует в Сирии и Ираке уже четыре года. Предыдущая встреча министров иностранных дел коалиции проходила в Брюсселе 12 июля 2018 года.

На сегодняшний день точные сроки и планы вывода войск США из Сирии пока не озвучены. Данному решению Дональда Трампа сопротивляется значительная часть американской элиты. Достоверно известно, что на территории Сирии упакована часть оборудования, количество военнослужащих США не сократилось. По данным турецких источников, их количество даже увеличилось на 600 человек. Пентагон объяснил, что дополнительные силы предназначены для обеспечения вывода войск.

На днях в Сирию прибыла крупная колонна грузовиков из Ирака. В ее составе было 150 машин, которые привезли бронеавтомобили «Хамви», пикапы «Тойота», мобильные генераторы и оборудование для строительства. Есть основания полагать, что всё это будет передано Сирийским демократическим силам, созданным и поддерживаемым США.