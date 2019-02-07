Киев, 7 февраля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, парламент Украины рассматривает два законопроекта о переименовании Днепропетровской области в рамках завершения процесса декоммунизации. В частности, президентский законопроект предлагает переименовать область в Днепровскую, а депутатский — в Сичеславскую.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Ожидается, что законопроект, который наберет на рейтинговом голосовании наибольшее количество голосов, будет направлен в Конституционный суд Украины.

В свою очередь, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал парламент вынести вопрос о переименовании региона на местный референдум.

«Неужели вы считаете, что Верховная Рада с антирейтингом 98% может принимать такие решения? Нет. Требую, чтобы решение о названии области принималось людьми на местном референдуме… Давайте вместе с выборами президента или парламента проведем в регионе референдум. Пусть люди сами скажут, как они хотят, чтобы называлась их область», — предложил Вилкул.

Он считает, что по уровню свобод Украина напоминает Германию 30-х годов ХХ столетия.

«Вы в каждом предложении говорите, что Украина — Европа, но это не Европа, это больше похоже на Германию 30-ых годов прошлого столетия. Современная Европа — это местные референдумы. Современная Европа — это, когда люди сами решают, какие памятники у них будут стоять, какие праздники и как будут называться их улицы или область», — добавил Вилкул.

При этом депутат призвал Раду заняться решением актуальных проблем украинцев — снижением коммунальных тарифов, созданием рабочих мест и развитием экономики.

«Власть за последние четыре года переименовала десятки тысяч городов, улиц, районов, сел и поселков, снесла десятки тысяч памятников. У меня к вам вопрос: жить стало лучше или нет? Ваши переименования вернут домой более 10 млн. украинцев, которые сегодня вынуждены батрачить за границей, чтобы прокормить свои семьи, потому что в Украине экономика в упадке. Вы (обратился к депутатам) ничего не делаете, чтобы поддержать людей, поддержать промышленность, поддержать рабочие места. Скажите, это переименование снизит коммунальные тарифы? Или люди и дальше будут мерзнуть по своим домам? Скажите, это переименование закончит войну — самый главный вопрос в нашей стране. Конечно, нет. Продолжаете отвлекать внимание людей от реальных проблем? Да», — возмутился Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины собирался рассмотреть вопрос о переименовании Днепропетровской области в рамках декоммунизации до 1 января 2019 года. 23 ноября 2018 года спикер Рады Андрей Парубий отметил, что проведение декоммунизации станет одним из основных достижений нынешнего парламента.

Напомним, в 2018 году президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)».