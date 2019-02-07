Киев, 7 февраля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Верховная рада приняла законопроект №9524, запрещающий российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине, сообщило 7 февраля информационное агентство «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Законопроект поддержали 232 депутата при необходимых 226.

Согласно новому закону, на Украине запрещено присутствие наблюдателей, которые являются гражданам «государства-агрессора». Таковым Верховная рада официально признала Россию. Депутаты также запретили деятельность и тех наблюдателей, кандидатуры которых были предложены Россией, независимо от их гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине следует разрешить присутствие российских наблюдателей в составе делегации от ОБСЕ.

Читайте также: Наблюдатели из РФ могут участвовать в выборах на Украине — Курт Волкер