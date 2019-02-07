Москва, 7 февраля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Сегодня в Рязанской областной универсальной научной библиотеке будет дан старт юбилейному году Николая Федорова. 190 лет со дня рождения легендарного библиотекаря Румянцевского музея, автора «Философии общего дела», родоначальника русского космизма, исполняется в этом году.

С.А.Коровин. Портрет Н.Ф. Федорова. 1902

Философ-энциклопедист Федоров оставил след в самых разных областях мысли и практики: от педагогики и краеведения до музейного и библиотечного дела. Об актуальности идей и проектов Московского Сократа, призывавшего к победе над «разделяющим пространством и всепоглощающим временем», все чаще говорят футурологи. Писатели и философы спорят о построениях Федорова с той же горячностью, с какой еще в XIX веке спорили Лев Толстой, Владимир Соловьев, Федор Достоевский. А его философия будущего, в которой человечество осваивает Вселенную и возвращает жизнь всем когда-либо жившим, продолжает вдохновлять современных художников, как вдохновляла она на заре русского авангарда Казимира Малевича, Василия Чекрыгина, Павла Филонова.

Открытие года Федорова не случайно пройдет в Рязани. Федоров — уроженец Рязанской земли. Как и Константин Циолковский, в свое время проходивший свои «университеты самообразования» под наставничеством «идеального библиотекаря» и говоривший, что тот заменил ему университетских профессоров. Имена Федорова и Циолковского стоят у истоков космической эры. Ведь именно Федоров еще в середине XIX века со всей убежденностью заявил: «Порожденный крошечною землею, житель небесного пространства, житель миров этого пространства, должен сделаться их обитателем и правителем».

Торжественное открытие Федоровского года в Рязани соберет ученых, педагогов, студентов, горожан разных возрастов и профессий. В рамках просветительной программы дня прозвучит лекция исследователя и публикатора наследия Федорова Анастасии Гачевой. А после лекции состоится вечер памяти журналиста Светланы Лебедевой. Именно она первой еще в конце 1990-х годов в своих радиопередачах и телерепортажах познакомила рязанцев с личностью и идеями их знаменитого земляка.

7 февраля начнется отсчет широкой и разнообразной программы лекций, семинаров, выставок, встреч, конференций в столице и регионах, призванных не только напомнить о личности и идеях философа-космиста, но и актуализировать его проекты для современности. А ровно через четыре месяца, 7 июня, Рязань примет гостей и участников Международных научных чтений памяти Н. Ф. Федорова. В Москву, в Российскую государственную библиотеку, где 25 лет работал библиотекарь-космист, а оттуда в Рязань приедут ученые из разных стран мира — Германии, Франции, Италии, Польши, Сербии, Японии, США. Побывают они и на родине Федорова — в селе Ключи. А в Краеведческом центре имени Федорова, открытом в Сасовской городской библиотеке, пройдет финальная сессия чтений.