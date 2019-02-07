Москва, 7 февраля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В условиях объявленной дедолларизации российской экономики подобные меры не кажутся странными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Сам Банк России существенно понизил долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, сместив акценты на евро, юани и физическое золото», — отметил эксперт.

При этом для большинства рядовых граждан приобретение золота в слитках выглядит гораздо более понятным и доступным видом инвестиций по сравнению с покупкой акций, облигаций или паев инвестиционных фондов.

«Кроме того, вероятно, предполагается, что за счет увеличения привлекательности приобретения физического золота население станет активней избавляться от иностранной валюты, количество которой «на руках» у российских граждан достаточно велико», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предлагает не брать НДС за золото в слитках. Отмена НДС на золото повысит привлекательность драгоценного металла в качестве способа накопления.

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