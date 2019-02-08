Южно-Сахалинск, 8 февраля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Проскакивающие в федеральных СМИ апелляции к «необитаемости», а значит, и бесполезности Курил, на которые незаконно претендует Япония, искажают истину. О том, как обстояли дела в действительности, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Пономарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Не были эти острова необитаемы и в момент попытки хрущевского волюнтаристского решения 1956 года, когда генсек попытался осуществить возмутительный обмен советской территории на невозможный политический маневр Японии. С самого момента победы над Японией Курилы стали быстро осваиваться СССР, и традиционные для этих мест рыболовство и рыбообработка развивались бурно. На острове Зеленый, который входит в состав Малой Курильской гряды, находился завод рыбокомбината, вокруг которого уже к декабрю 1954 года вырос крупный поселок со своим сельсоветом, школой, детским садом, клубом. В летний же сезон, когда шла рыболовецкая путина, на остров Зеленый приезжали более тысячи сезонных рабочих.

Интересно, что неприятие местными жителями хрущевской идеи о передаче двух островов Японии стало одной из причин, повлиявших на решение генсека отказаться от своего прожекта. Впрочем, уже тогда хозяйству был нанесен огромный ущерб.

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