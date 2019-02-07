Москва, 7 февраля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Родителям детей, обучающихся в московской школе-интернате 101 для детей с нарушениями слуха, ничего не известно о влиянии МЭШ на здоровье учеников, поскольку данных о медицинских исследованиях им не предоставили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила родитель одного из обучающихся Екатерина Николаева.

Mos.ru Московская электронная школа

Она сообщила, что электронная платформа была введена в систему образовательного процесса школы в сентябре 2018 года. Сейчас электронные доски установлены во всех классах, и уроки по всем предметам проводятся с внедрением технологий МЭШ. Родители учеников реагируют по-разному: кто-то доволен, другие настроены категорически против. Несколько родителей — противников МЭШ забрали детей из школы и перевели их в школы Московской области.

Собеседницу ИА REGNUM также смущает, что у родителей нет доступа к электронным урокам, а в тех уроках, которые ей всё-таки удалось увидеть, содержались орфографические и пунктуационные ошибки.

Младший ребёнок Николаевой учится в одной из школ ЮАО Москвы. По словам родителя, в начальных классах данного образовательного учреждения руководство делало попытку внедрить электронные панели, однако эксперимент удалось отменить после принципиальной позиции родителей. При этом в старшей школе такие панели всё же установили.

«Доски горят весь урок», — заявила Николаева.

Она также считает, что педагоги мотивированы прибавкой к заработной плате и убеждают родителей в пользе и удобстве МЭШ.

Напомним, Минпросвещения РФ и департамент образования города Москвы не ответили на запросы редакции ИА REGNUM о том, проводилась ли медицинская экспертиза электронных досок на предмет возможного ущерба здоровью учеников, а также на ряд других вопросов.

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