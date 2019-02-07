Екатеринбург, 7 февраля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге зарегистрировано 17 подтверждённых лабораторно случаев заболевания корью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Rosminzdrav.ru На приеме у врача

«Болеют преимущественно непривитые по причине отказа от вакцинации граждане, большинство из которых составляют дети», — уточнили в пресс-службе управления.

Всего за последнее время с подозрением на корь обратились 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге специальной комиссией было принято решение о введении ограничительных мер из-за вспышки заболеваемости корью. Так, для непривитых учащихся и преподавателей временно запрещено посещение школ, колледжей и вузов.

Напомним, что первые случаи заболевания корью были зафиксированы в середине января 2019 года. Тогда заболели четыре ребёнка, которые ранее не были привиты. В домах, где проживают дети, были проведены профилактические мероприятия. Также в управлении городского здравоохранения сообщили, что каждый житель может сделать бесплатную прививку от кори в ближайшей поликлинике Екатеринбурга.

Отметим, что ранее вспышка кори в Екатеринбурге произошла в конце 2016 года. Тогда диагноз подтвердился у 76 жителей города, большинство из которых дети.