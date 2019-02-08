Вашингтон, 8 февраля, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Новость о начале производства в США ядерных боеголовок пониженной мощности может расцениваться как серьезная угроза приближения использования тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. О том, почему дело обстоит именно так, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

National Nuclear Security Administration Ядерный удар

Использование тактической боеголовки мощностью 5−7 килотонн против любой из ядерных держав — неразумно, ибо попросту спровоцирует конфликт стратегического масштаба. Отсюда следует, что понижение порога применения ядерного оружия — это инициатива, которая заставит обеспокоиться именно неядерные страны.

Понижение порога применения (развитие тактической составляющей) несколько снизит ядерный потенциал США, так как количество носителей и боеголовок ограничено еще действующим договором СНВ-3, но примеры последних лет показывают, что любой шаг, который провоцирует неядерные страны к тому, чтобы обзавестись собственным ядерным оружием, может в один непрекрасный момент окончательно разрушить режим ядерного нераспространения. Неужели Вашингтон добивается именно этого?

Читайте статью Почему США создают новые ядерные боеголовки? и другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.