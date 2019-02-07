Москва, 7 февраля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В настоящее время покупка золота в слитках в России облагается налогом в 20%. Во время обратной продажи слитка золота банку сумма налога инвестору не возвращается. Минфин считает, что ставку НДС в отношении золота в слитках надо просто отменить. Тогда инвестору при продаже актива не придется закрывать счет, как это требуется сейчас, заявила корреспонденту заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Золото

Впрочем, идея касается только инвестиционной привлекательности золота. Для ювелиров и ювелирной промышленности ставку НДС никто отменять не собирается. Будет ли такая идея выигрышной для российских граждан? Откровенно говоря, сомнительно.

«Во-первых, золото в слитках — это дорого, входной порог для такого приобретения по карману далеко не каждому. Во-вторых, хранить дома такой слиток очень неудобно, а в банке в ячейке — недешево.

В-третьих, обратная продажа золота банку может быть не самым приятным процессом: банк будет искать мельчайшие царапины, сколы и изъяны, чтобы снизить цену. В таких условиях покупка инвестиционных монет выглядит куда более простым и логичным решением», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ выступило с инициативой отменить ставку НДС на золото в слитках. Таким методом ведомство предполагает повысить привлекательность драгметалла для российских инвесторов и увеличить его доступность в качестве механизма сбережения средств.

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