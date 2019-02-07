Горно-Алтайск, 7 февраля, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Усилия медиков санитарной авиации, а также коллектива алтайских и кемеровских докторов помогли спасти жизнь новорожденному жителю Республики Алтай. Подробности спасательной операции сообщает сегодня, 7 февраля, официальный сайт алтайского правительства.

Минздрав Республики Алтай Новорожденного жителя Республики Алтай спасли при помощи санитарной авиации

Ребёнок с угрожающими жизни нарушениями здоровья появился на свет всего два дня назад. Ему требовалась срочная высокотехнологичная операция. Как пояснил директор Центра медицины катастроф Сергей Земцов, её положительный исход, как и жизнь малыша, напрямую зависели от профессиональных и слаженных действий медицинских сотрудников и временного фактора.

Поскольку подобные вмешательства проводят лишь в крупных медицинских центрах страны, крохотного пациента решено было направить вертолетом санитарной авиации в ближайшую от Республики Алтай клинику, находящуюся к Кемерово.

«В сопровождении специалистов неонатологической бригады, в частности, врача-реаниматолога республиканской больницы Анатолия Ефимова и медицинской сестры Нелли Пустогачевой, новорожденный был в кратчайшие сроки доставлен в Кемерово и направлен в Кемеровскую областную детскую клиническую больницу. Малыша прооперировали, сегодня он идет на поправку, а его жизнь находится вне опасности. По прогнозам врачей, после проведенной операции ребенок сможет жить нормальной полноценной жизнью», — сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По оценке Сергея Земцова, не имея в распоряжении вертолета санитарной авиации, оснащенного необходимым медицинским оборудованием, шансы спасти малыша были бы гораздо ниже.

Напомним, в январе 2019 года глава региона Александр Бердников на своей странице в Facebook делился подробностями о спасении жизни девятимесячного ребенка из отдаленного села Балыкча.

«Любое промедление могло закончиться трагически. Вертолет своевременно доставил ребенка в Горно-Алтайск, где ему оказали квалифицированную помощь. Сейчас малыша уже выписали, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отмечал глава региона.

Всего с начала текущего года в Республике Алтай вертолет санитарной авиации совершил семь вылетов, эвакуировав девять человек с различными патологиями, из них двоих детей.