Москва, 7 февраля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Сильная закредитованность граждан — это последствие двух факторов: действия кредитного цикла, начавшегося в 2016 году, а также падение реальных заработных плат населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нищета

«Также ситуацию, с одной стороны, усугубляет ЦБ РФ, который перешел к политики повышения процентных ставок в прошлом году на фоне ускорения инфляции. С другой же стороны, это благоприятный момент для того, чтобы поправить свое финансовое состояние, сократив долговую нагрузку», — пояснил эксперт.

В 2019 году рост просрочки, скорее всего, продолжится. А располагающие факторы к этому будут прежними — это медленное повышение заработных плат и рост инфляции, хотя и не такими темпами как в 2018 году.

«Регулятор в этой связи вполне может продолжить повышать ставку. Если ЦБ РФ будет активнее повышать ставку, то в конечном счете ему удастся погасить рост кредитования», — полагает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, больше половины жителей России (51%) сталкивались c финансовыми трудностями при выплате кредита — 13% лично, у 21% были проблемы у родственников и у 17% — у знакомых.

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