Тутаев, Ярославская область, 7 февраля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело по фактам хищения продукции Тутаевского моторного завода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ярославской области

Всего в деле фигурируют 18 членов организованной преступной группы. Пятнадцать из них являлись работниками Тутаевского моторного завода.

По версии следствия, с марта по июнь 2016 года работники предприятия похищали продукцию из цехов и передавали ее соучастникам. Последние вывозили украденное с территории завода, а затем сбывали.

Заводу причинен ущерб в размере свыше 750 000 рублей.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину, возместили причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Тутаевский городской суд Ярославской области.