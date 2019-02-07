Оттава, 23 января, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Стрельба произошла 22 января в одной из школ в провинции Саскачеван в центральной части Канады, передаёт телеканал CBC News.

По информации медиков, в результате инцидента в больницу населённого пункта Ла Лош доставлены пострадавшие с огнестрельными ранениями, число которых не уточняется.

Сообщается, что учебное заведение после в настоящее время заблокировано стражами правопорядка.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что в правоохранительные органы страны пока не подтверждают информацию о стрельбе в школе, отмечая лишь, что полиция отреагировала на вызов о «серьёзном инциденте».