Москва, 7 февраля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором одной из крупнейших нефтегазовых компаний компании BP (ранее British Petroleum) Робертом Дадли. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как уточнил официальный представитель Кремля, встреча пройдёт впосле обеда.

«Во второй половине дня мы ожидаем, что Путин примет генерального директора компании BP господина Дадли», — сказал Песков.

Как сообщается на сайте Кремля, также на сегодня у главы государства запланировано участие во вручении ежегодной премия, присуждаемой молодым учёным и специалистам. Мероприятие проходит уже в десятый раз. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.