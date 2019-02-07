Москва, 7 февраля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В последнее время ЦБ РФ был не предсказуем в повышении процентной ставки или наоборот очень предсказуем, если вспомнить слова Эльвиры Набиуллиной о том, что ставку в условиях роста инфляции лучше повышать на опережение. Сейчас ситуация проще не стала, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По последним данным, которые были опубликованы 6 февраля, инфляция в России выросла до 5% в годовом выражении. При этом рубль начал сдавать позиции на фоне общего сокращения спроса на активы EM и остановки роста цен на нефть, что может усилить инфляцию. С другой же стороны, основные инфляционные драйверы прошлого отыграны: рост налогов, а также значительный рост цена на бензин.

«В этой связи, учитывая, что ЦБ РФ недавно дважды повысил ключевую процентную ставку. Скорее всего, регулятор возьмет паузу и оставит ее без изменения на уровне 7,75% п. п., тем более, что сейчас начало года, а скорректировать свою КДП, в случае чего, время в будущем будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п., до 7,75% годовых. Следующее заседание состоится 8 февраля 2019 года.

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