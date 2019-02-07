Москва, 7 февраля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В России операторов, занимающихся коммунальными отходами, могут освободить от уплаты НДС, заявил 7 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Правительство рассматривает законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

«Регионы получат право ввести льготу для них — установить нулевую ставку по налогу на прибыль для той части доходов, которая идёт в региональный бюджет. Кроме того, предлагается освободить такие компании от уплаты НДС за услуги, которые они оказывают», — рассказал Медведев о проекте закона.

Глава правительства выразил надежду, что данные меры позволят снизить нагрузку коммунальных организаций.

Напомним, с 1 января в регионах РФ работает новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами.