Москва, 7 февраля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Москве дневные температуры до конца текущей недели ожидаются около или чуть ниже 0 °C. По данным Гидрометцентра, вплоть до выходных значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 5−6 °С.

Александр Васильевич Федоров . Оттепель

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«Тёплые юго-западные ветры сохранят в столичном регионе мягкий вариант февральской погоды», — отметили в Гидрометцентре.

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Так, сегодня, 7 февраля, в Москве синоптики прогнозируют −3…−1 °C, по области −6…−1 °C. 8 февраля в столице столбики термометров не поднимутся выше −5…−3 °C, по области −8…−3 °C. Днём 9 февраля в Москве будет −2…−0 °C. При этом в ночь на воскресенье, 10 февраля, метеорологи обещают похолодание до −7…−5 °C по Москве. По области температурf может опуститься до — 10 °C. До конца недели в Москве вероятен небольшой снег.

Добавим, что в начале следующей недели превышение значений среднесуточной температуры увеличится ещё на 2−3 °C, а дневная температура «уйдет» в плюс. Ожидается потепление до +2…+5 °C. Гололедица, постоянная характеристика сезона, по-прежнему остается актуальной.