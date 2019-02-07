Москва, 7 февраля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. С принятием закона о фиксации гражданами нарушений ПДД в Госдуме опасаются хайпа, можно дойти до идиотизма, как со случаем с учителем в Барнауле, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

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«Ищут хайп и занимаются самопиаром. Когда в Барнауле учительница — спортсменка, которая занимается водными зимними видами спорта, с наградами в закрытом купальнике сфотографировалась, какой-то умник направил директору фотографию, ее директор вызвал и потребовал написать заявление увольняться по собственному желанию. И здесь можно дойти до идиотизма», — заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Нилов выступил по законопроекту о праве граждан РФ, зарегистрированным на портале госуслуг, при помощи программного обеспечения фиксировать нарушения ПДД. Предполагается, что на основании данных будут штрафовать нарушителей.